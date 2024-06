Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Ladendiebstählen in benachbarten Geschäften

Troisdorf (ots)

Am Mittwochmorgen (12. Juni) kam es zu mehreren Ladendiebstählen an der Frankfurter Straße in Troisdorf, bei denen der Tatverdächtige vorläufig festgenommen wurde.

Gegen 08:45 Uhr beobachtete der Marktleiter eines Lebensmittelgeschäftes den 28-jährigen Dieb, wie er in der Schreibwarenabteilung die Verpackung einer Schere entfernte und mit dieser weitere Waren öffnen wollte. Nachdem der Zeuge ihn darauf angesprochen hatte, legte der Tatverdächtige die Schere zurück ins Regal und ging wortlos in Richtung Geschäftsausgang. Da der Marktleiter vermutete, dass der 28-Jährige weiteres Diebesgut in seinen Taschen hatte, wollte er ihn bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten. Im Zuge dessen versuchte der Dieb den Zeugen zu schlagen. Als dies misslang, verließ er das Geschäft. Ein weiterer Zeuge wurde auf die beiden Männer aufmerksam und folgte dem Tatverdächtigen. Der 28-Jährige ging daraufhin in ein weiteres, nahe gelegenes Lebensmittelgeschäft. Der Zeuge, der den Tatverdächtigen verfolgte, wurde währenddessen auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes Troisdorf aufmerksam und bat sie um Unterstützung. Als der 28-Jährige das zweite Geschäft wieder verließ, wurde er von den Mitarbeitenden des Ordnungsamtes und dem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizisten widerstandslos festgehalten. Die Beamten stellten fest, dass der 28-Jährige auch im zweiten Geschäft Lebensmittel von geringem Wert entwendet hatte.

Der polizeibekannte Dieb wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung in einer Spezialklinik für den psychisch kranken Mann an. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell