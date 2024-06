Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann versucht Polizei hinters Licht zu führen

Troisdorf (ots)

Am Mittwochabend (12. Juni) gegen 21:00 Uhr erschien ein 24-jähriger Kölner in der Polizeiwache Troisdorf. Der junge Mann gab an, dass er einen Termin in Bonn bei seinem Steuerberater wahrgenommen habe. Dabei habe er wohl vergessen, seinen Pkw zu verschließen. Nun sei sein Portemonnaie mitsamt seinem Führerschein weg. Er benötige jetzt dringend eine Bescheinigung, dass sein Führerschein abhandengekommen sei und wolle den Diebstahl zur Anzeige bringen.

Eine aufmerksame Polizistin durchschaute jedoch den 24-Jährigen und fand heraus, warum der Kölner so beharrlich auf seine Bescheinigung pochte: Rund acht Stunden zuvor war er auf der Bundesautobahn 559 in Höhe Köln-Gremberghoven wegen eines Verkehrsdeliktes polizeilich aufgefallen. Dort beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Damit konfrontiert, gab der 24-Jährige an, dass er sich plötzlich wieder an den Vorfall erinnere. Zudem gestand er der Polizistin, dass er mit einem weiteren Pkw nach Troisdorf gefahren sei.

Dem Kölner wurde erneut die Weiterfahrt untersagt. Die Beamtin leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ein. (Re)

