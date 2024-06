Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto vor Haustür gestohlen

Troisdorf (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (12. Juni), 20:30 Uhr und Donnerstag (13. Juni), 09:30 Uhr wurde in Troisdorf-Sieglar ein Auto gestohlen. Der Pkw war in der Straße "Vorgebirgsblick" auf einem von zwei Parkplätzen vor einem Einfamilienhaus abgestellt. Als der Anwohner Donnerstagmorgen zu seinem Daihatsu gehen wollte, stellte er fest, dass dieser nicht mehr vor dem Haus stand. Alle Originalschlüssel des grünen Cuore mit Erstzulassung im Jahr 2009 befinden sich weiter im Besitz des Troisdorfers. Augenscheinlich gelangten ein oder mehrere Tatverdächtige in den Pkw, dessen Wert auf 5.000 Euro geschätzt wird, starteten diesen auf unbekannte Weise und entfernten sich unerkannt mit dem Wagen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib des Fahrzeugs und nimmt diese unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

