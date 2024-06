Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: E-Scooter-Fahrer durch Sturz schwer verletzt/Polizei sucht Unfallzeugen

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagabend (13. Juni) kam es in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 20:20 Uhr ging auf der Rettungsleitstelle ein Notruf ein, bei dem der Unfall auf der Straße "Am Bürgerhaus" gemeldet wurde. Vor Ort fanden Rettungskräfte einen 74 Jahre alten Mann aus Troisdorf, der sich offenbar bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen hatte. Ersten Ermittlungen der Polizei zur Folge, war der Senior mit einem Elektrokleinstfahrzeug über die Straße "Am Bürgerhaus" unterwegs in Richtung Pfarrer-Kenntemich-Platz. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Rollerfahrer ohne Fremdeinwirkung. Eine Anwohnerin, die aus ihrer Wohnung heraus einen Knall gehört hatte, fand den Schwerverletzten auf der Straße liegend. Weitere Personen konnten an der Unfallstelle nicht wahrgenommen werden. Ein Rettungswagen brachte den 74-Jährigen in eine Klinik, wo er aufgrund seiner Verletzungen behandelt wird. Ein Notarzt gab an, dass Lebensgefahr bestehe. (Bis zur Veröffentlichung der Pressemitteilung bestand weiterhin Lebensgefahr.) Die Troisdorfer Polizei nahm den Unfall auf und sicherte, unterstützt durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kölner Polizei, die Unfallspuren. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es keine weiteren Unfallbeteiligten gibt, bittet jedoch Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass sich Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen mehren und gibt folgende Präventionstipps: - Nutzen Sie einen Scooter nur alleine. - Das Tragen eines Helms ist nicht verpflichtend, kann aber vor schweren Verletzungen schützen. - Fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit und achten Sie auf ausreichend Sicherheitsabstand. - Achten Sie auf Unebenheiten und seien Sie bei Regenwetter besonders vorsichtig. - Es gilt eine Alkoholgrenze von 0,8 Promille - 0,0 Promille sind am sichersten. - Achten Sie auf eine Straßenverkehrszulassung und einen einwandfreien technischen Zustand des Scooters. - Es besteht ein Mindestalter von 14 Jahren zum Führen eines elektrischen Tretrollers. (Uhl) #leben

