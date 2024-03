Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrzeuge gestohlen

In der Nacht auf Dienstag wurde in Göppingen ein schwarzer Geländewagen Nissan X-Trail entwendet.

Ulm (ots)

Der Pkw war in der Aberlinstraße mit einem Anhänger geparkt. Ein Unbekannter hängte in der Zeit von Montag, 22 Uhr, und Mittwoch, 06 Uhr, den Anhänger ab und stahl den Geländewagen. Den Anhänger ließ der Unbekannte zurück. Die Polizei Göppingen ermittelt nun und nimmt Hinweise unter Tel 07161/632360 entgegen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem schwarzen Nissan X-Trail das Kennzeichen GP-HD 347 montiert.

++++0541392(TH)

Armin Nusser, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

