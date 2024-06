Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann begeht wiederholt Straftaten und leistet Widerstand

Hennef (ots)

Am Freitagabend (14. Juni) erhielt die polizeiliche Einsatzleitstelle Kenntnis über einen Hausfriedensbruch in einem Lebensmittelgeschäft am Pantaleon-Schmitz-Platz im Hennefer Ortsteil Uckerath. Demnach soll sich ein unbekannter Mann in dem Geschäft aufhalten, obwohl er zuvor ein Hausverbot erteilt bekommen hatte.

Ein Mitarbeiter des Ladens teilte den Beamten mit, dass er gegen 18:00 Uhr auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurde, da dieser einen alkoholisierten Eindruck gemacht habe und mit einer Bierflasche durch die Gänge gelaufen sei. Im Anschluss habe der Unbekannte die Verpackung eines Messers geöffnet und dieses entnommen. Mehrere Mitarbeiter reagierten und forderten den Mann auf, das Messer wegzulegen. Dieser Aufforderung sei der Mann auch direkt nachgekommen. Er erhielt ein Hausverbot und verließ das Geschäft.

Rund eine Stunde später betrat der Tatverdächtige erneut das Lebensmittelgeschäft. Da er zunächst der Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, nicht nachkam, informierte der Zeuge die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der Mann nicht mehr vor Ort.

Er konnte in einem nahegelegenen Imbiss an der Westerwaldstraße angetroffen werden. Der Eigentümer des Imbisses gab an, dass der 25-Jährige Essen bestellt habe, dieses aber nicht bezahlen könne. Trotz Aufforderung, seinen Imbiss zu verlassen, sei er dortgeblieben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Als der 25-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er Widerstand. Er wehrte sich vehement, indem er um sich schlug und trat. Kurz danach fesselten ihn die Beamten und brachten ihn in den Streifenwagen. Zwei Polizisten und eine Polizistin wurden leicht verletzt. Sie verblieben dienstfähig. Der 25-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Nach medizinischer Behandlung wurde er in Gewahrsam genommen.

Nachdem er wieder ausgenüchtert war, konnte er am Samstagmorgen (15. Juni) die Polizeiwache verlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 25-Jährigen ein. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell