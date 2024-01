LPI-G: Frontal gegen Baum geprallt

Gera (ots) - Am 06.01.2024 kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Heckenbrand im Louis-Metz-Weg 19 in Gera. Hierbei haben unbekannte Täter auf unbeakannte Weise eine Hecke in Brand gesetzt. Durch die Hitzeabstrahlung wurde zudem ein Rassenmäherunterstand und der Außenspiegel eines PKW , welche sich in der Nähe der brennenden Hecke befanden, beschädigt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. ...

mehr