POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Graffiti-Sprayer wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung wird sich ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger verantworten müssen, der am Sonntagabend (04.08.2024) in Kleinsachsenheim dingfest gemacht werden konnte. Zunächst hatte eine Zeugin in der Straße "Kirchplatz" in Kleinsachsenheim verdächtige Sprühgeräusche und das Klimpern von Dosen vernommen und die Polizei alarmiert. Tatsächlich entdeckte hierauf ein Anwohner auf seiner Garage ein frisch aufgesprühtes Graffiti. Allerdings konnte zunächst kein Tatverdächtiger mehr festgestellt werden. Im Zuge der andauernden Fahndungsmaßnahmen bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg schließlich in Tatortnähe eine Person, auf die die abgegebene Personenbeschreibung passte. Während der Kontrolle gab der 18-Jährige an, dass er der Gesuchte sei und führte die Einsatzkräfte zu den Dosen, die er in Tatortnähe zurückgelassen hatte. Im weiteren Verlauf wurde seine Wohnung durchsucht und weiteres vermeintliches Beweismittel aufgefunden. Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

