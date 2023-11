POL-OH: Ergänzung - Gemeinsame Pressemitteilung der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg, des Hessischen Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Einbruch in Café Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (06.11.) in ein Café in der Friedrichstraße ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum Treppenhaus des Wohn- und Geschäftsgebäudes und hebelten im Anschluss eine Tür zum Café auf. Dort stahlen sie Bargeld und verursachten rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das ...

mehr