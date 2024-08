Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Kühlanhänger

Ludwigsburg (ots)

Auf Grillhähnchen und Getränkedosen hatten es noch unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Samstag (03.08.2024) 20:00 Uhr und Montag (05.08.2024) 10:00 Uhr in einen Kühlanhänger eines Imbisswagens am Kimryplatz in Kornwestheim einbrachen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere und entwendeten Ware im Wert von etwa 180 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel.: 07154 1313-0 oder per E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

