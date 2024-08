Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr, die sich am Montag (05.08.2024) gegen 14:00 Uhr auf der Bottwartalstraße in Ludwigsburg ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg noch Zeugen und weitere Geschädigte. Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer überholte nach dem Abbiegevorgang von der Marbacher Straße kommend mehrere Fahrzeuge und scherte unmittelbar vor einem 56 Jahre alten Fahrzeuglenker ein, sodass dieser eine Vollbremsung einleiten musste. Kurz darauf leitete der Unbekannte ohne ersichtlichen Grund selbst eine Vollbremsung auf der Bottwartalstraße ein, weshalb mehrere Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen mussten. Der Unbekannte zeigte anschließend dem 56-Jährigen den Mittelfinger und entfernte sich anschließend in Richtung Freiberg am Neckar. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen noch weitere Verkehrsteilnehmende durch das Fahrverhalten des BMW-Lenkers genötigt worden sein. Etwaige Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

