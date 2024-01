Bad Breisig (ots) - Am 10.01.2024 um 17:15 Uhr kam es in der Straße am Kesselberg in Bad Breisig zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. In der dortigen S-Kurve kam der alleinbeteiligte Pkw auf abschüssiger Strecke von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kollidierte mit einem Baum. Der 62-jährige Fahrer konnte sich selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreien. Die Beifahrerin konnte ...

mehr