Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: tödlicher Unfall im internen Werksverkehr eines Automobilherstellers

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt sind die Umstände, die am Montagmittag (05.08.2024) zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf dem Werksgelände eines Automobilherstellers in Sindelfingen geführt haben. Kurz nach 13.00 Uhr stiegen eine 56 Jahre alte Frau und ein 57 Jahre alter Mann an einer der Bushaltestellen auf dem Gelände aus dem für den internen Werksverkehr genutzten Bus aus. Der 55-jährige Busfahrer drehte im weiteren Verlauf im Bereich eines Parkplatzes um und fuhr dieselbe Straße entlang, allerdings nun in die entgegensetzte Richtung. Währenddessen überquerten die Frau und der Mann diese Straße und wurden hierbei aus bislang nicht geklärten Umständen von dem Bus erfasst. Die Frau geriet unter den Bus und wurde überrollt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann stürzte im Anschluss an die Kollision zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom werksinternen Rettungsdienst in ein Krankenaus gebracht. Der 55 Jahre alte Busfahrer musste vor Ort psychologisch betreut werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter bestellt. Die Ermittlungen dauern an.

