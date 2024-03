Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 17.03.2024

Delmenhorst (ots)

Trunkenheitsfahrt mit 2,01 Promille in Ganderkesee

Am 17.03.2024 gegen 00:20 Uhr wird auf der Adelheider Straße in Ganderkesee eine 35 jährige Frau aus Dötlingen am Steuer eines Pkw von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen dessen wurde eine alkoholbedingte Beeinflussung bei der Fahrzeugführerin festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, von der Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Diebstahl von Firmengelände in Wildeshausen

Am 17.03.2024 gegen 04:00 Uhr versuchten mehrere bislang unbekannte Täter Säcke mit Kupfergranulat vom Betriebsgelände eines Rohstoffhandels an der Düngstruper Straße in Wildeshausen zu entwenden. Der Sicherheitsdienst einer benachbarten Firma verständigte die Polizei als beobachtet wurde, wie mehrere Personen mittels einer Leiter den Zaun zum Außengelände des Rohstoffhandels überkletterten. Vor Eintreffen der Polizei konnten die Täter jedoch unerkannt flüchten. Ein für den Abtransport vorgesehener Pkw mit Anhänger, sowie bereits verladenes Diebesgut wurden am Tatort zurückgelassen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell