POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn - Verkehrsunfallflucht auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots) - Beamte der Polizei Brake kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 34-jährigen Mann aus Lemwerder, welcher mit seinem PKW, in der Niedersachsenstraße in 27809 in Lemwerder, auf dem Weg nach Hause war. Während der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,58 Promille. Zum Zwecke der ...

