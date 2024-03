POL-DEL: Polizei Brake: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots) - Ein junger Delmenhorster soll am Donnerstag, 14. März 2024, zwischen 21:30 Uhr und Mitternacht, Opfer eines Raubs am Bahnhof in Delmenhorst geworden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Der 21-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er sich am Abend am Bahnhof aufgehalten und dort an Gleis 2 mit einer männlichen Person mit Glatze geraucht habe. ...

