Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: ED aus Wohnhaus +++ Trunkenheitsfahrt +++ Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern +++ Unfallflucht

Delmenhorst (ots)

Colnrade - ED Wohnhaus -

In der Nacht zum 15.03.2024 verschafften sich bislang unbekannte Täter nach Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Wohnhaus an der Hölinger Straße in Colnrade. Die Täter durchsuchten während der Abwesenheit der Geschädigten das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Wildeshausen - Trunkenheitsfahrt-

Am 15.03.2024 gegen 17:20 Uhr wurde auf dem Westring in Wildeshausen eine 35jährige Frau aus Wildeshausen am Steuer eines Pkw von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellen alkoholische Beeinflussung bei der Mercedes-Fahrerin fest. 2,56 Promille Atemalkohol ergab ein Test am Alcomaten. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die 35jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Wildeshausen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern -

Am 15.03.2024 gegen 10:30 Uhr kam es auf der Visbeker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Radfahrer leicht verletzt wurden. Eine 75jährige Frau aus Wildeshausen war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Visbeker Straße stadteinwärts unterwegs und beabsichtigte nach links in die Straße Am Umspannwerk abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Radfahrer, einem 65jährigen Mann aus Wildeshausen, der die Frau gerade überholen wollte. Beide Radfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung ihren Weg fortsetzen.

Winkelsett-Mahlstedt - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/Zeugen gesucht -

Am 15.03.2024 gegen 08:30 kam es auf der Strecke zwischen Harpstedt und Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw Muldenkipper und einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Ein 52jähriger Mann aus der Wesermarsch war mit einem Lkw in Richtung Harpstedt unterwegs, als ihm in der Gemarkung Mahlstedt auf gerader Strecke ein landwirtschaftliches Fahrzeug entgegenkam. Das Fahrzeug fuhr nicht weit genug rechts, sodass der Außenspiegel des Lkw berührt und dadurch beschädigt wurde. Während der 52jährige anhielt, setzte der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges seine Fahrt in Richtung Wildeshausen fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das landwirtschafte Fahrzeug soll rot mit einem gelben Tankaufbau gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell