Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Möglicher Raub am Bahnhof +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein junger Delmenhorster soll am Donnerstag, 14. März 2024, zwischen 21:30 Uhr und Mitternacht, Opfer eines Raubs am Bahnhof in Delmenhorst geworden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 21-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er sich am Abend am Bahnhof aufgehalten und dort an Gleis 2 mit einer männlichen Person mit Glatze geraucht habe. Währenddessen seien mehrere Personen auf ihn zugekommen, die ihn zu Boden drückten und Bargeld und sein Mobiltelefon entwendeten. Weitere Erinnerungen an den Vorfall hat der 21-Jährige nicht. Er suchte am Morgen seine Mutter in Ganderkesee auf, die - nachdem er ihr vom Vorfall berichtet hatte - die Polizei verständigte.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen, die einen entsprechenden Vorfall am Bahnhof beobachtet haben. Insbesondere der glatzköpfige Mann, mit dem der 21-Jährige geraucht haben will, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell