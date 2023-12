Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 28-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Bereits am Freitag (22. Dezember) hat sich gegen 12:45 Uhr auf der K 7 zwischen Heggen und Dünschede ein Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ereignet. Dabei befuhr zunächst ein 43-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in Richtung Heggen. Ihm entgegen kam eine 28-jährige Autofahrerin. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr dabei der 43-Jährige immer wieder mit seinem Pkw auf die Fahrbahn der entgegenkommenden Autofahrerin, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde die 28-Jährige verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen und Alkohol. Durchgeführte Vorteste bestätigten den Verdacht. Daher brachten Polizeibeamte den 43-Jährigen zur Polizeiwache, wo ihm entsprechende Blutproben entnommen wurden. Zudem schrieben sie eine Anzeige und beschlagnahmten den Führerschein. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils fünfstelligen Eurobereich.

