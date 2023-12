Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln

Finnentrop-Heggen (ots)

Ein 43-Jähriger aus Olpe befuhr am Freitagmittag die K7 in Fahrtrichtung Heggen. In einer Rechtskurve kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW einer 28-Jährigen. Der 43-Jährige versuchte im Anschluss von der Unfallstelle zu flüchten, jedoch erfolglos. Die 28-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln stand. Aus diesem Grund wurden ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell