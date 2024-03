Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine junge Radfahrerin wurde am Donnerstag, 14. März 2024, 13:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt.

Die zwölfjährige Delmenhorsterin befuhr den Radweg der Platanenstraße in Richtung Akazienstraße. Dabei wurde sie vom Pkw eines 67-jährigen Delmenhorsters erfasst, der die Platanenstraße in Richtung Asternstraße befuhr und in die Espenstraße abbiegen wollte. Die Zwölfjährige, die in der falschen Richtung unterwegs war, kam nach dem Zusammenstoß zu Fall.

Die Verletzungen des Mädchens wurden als leicht eingestuft. Mit einem Rettungswagen wurde die Zwölfjährige in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell