POL-LWL: Polizei stellt Führerschein nach Alkoholfahrt sicher

Parchim (ots) - Am Hintereingang einer Verkaufseinrichtung in Parchim sind am Dienstagnachmittag zwei Abfallcontainer sowie mehrere Wertstoffsäcke in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:15 Uhr in der Ludwigsluster Straße. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus und hat diesbezüglich eine Strafanzeige aufgenommen. ...

