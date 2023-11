Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Toter aus dem Brenzer Kanal noch nicht identifiziert - Polizei bittet um Mithilfe (Foto über Link)

Neustadt-Glewe (ots)

Die Kriminalpolizei in Ludwigslust bittet bei der Identifizierung einer männlichen Leiche aus dem Brenzer Kanal bei Neustadt-Glewe um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zweckdienlich dabei könnten zwei Tätowierungen sein, die bei dem Toten festgestellt wurden. Der Leichnam wurde bereits am 06.08.2023 durch Spaziergänger im Kanal entdeckt (wir informierten am 07.08.2023), wonach die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet hat. Alle bisherigen Ermittlungen und Untersuchungen (unter anderem Abgleich aktueller Vermisstenfälle, Obduktion, Abgleich Zahnstatus) führten bislang nicht zur Identifizierung des Toten.

Der Verstorbene kann wie folgt beschrieben werden: Das Alter des circa 175cm großen Mannes wird zwischen 20 und 40 Jahren geschätzt. Er besaß eine normale bis kräftige Statur und hatte dunkle wenige Millimeter kurz geschorene Kopfhaare. Dazu trug er einen sogenannten Dreitagebart. Auffällig ist eine Tätowierung am rechten Oberarm in Form eines "Tribals" sowie eine Tätowierung an der rechten Unterschenkelaußenseite/Wade ebenfalls als "Tribal" (siehe Rekonstruktionen der Tätowierungen im Link). Die Herkunft des Mannes ist nach wie vor völlig unklar und kann außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns oder auch Deutschlands liegen. An der Person konnten keine Anzeichen einer groben Gewalteinwirkung festgestellt werden. Die Polizei geht derzeit nicht von einer Straftat aus.

Wer kann Angaben zur Person oder den abgebildeten Tätowierungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigslust (03874-4110) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Eine Rekonstruktion beider Tätowierungen ist über den nachfolgenden Link abrufbar: https://fcld.ly/tattoo

