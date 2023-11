Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Wittenburg (ots)

Ein PKW Mercedes ist am frühen Mittwochmorgen in Wittenburg von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Werbeschild geprallt. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beim Eintreffen der Polizei fanden die Beamten zunächst nur den erheblich beschädigten Unfallwagen vor. Der mutmaßliche 33-jährige Fahrer und sein Beifahrer, die sich zunächst von der Unfallstelle entfernt hatten, kehrten jedoch später wieder zur Unfallstelle zurück. Dabei wurde beim mutmaßlichen Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,67 Promille festgestellt. Da sich der 41-jährige Beifahrer den polizeilichen Maßnahmen widersetzte und mit seinen Händen und Armen umherfuchtelte, wurden ihm kurzzeitig Handfesseln angelegt. Gegen den 33-jährigen aus Georgien stammenden Fahrer hat die Polizei eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

