Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei registrierte bislang 5 Glätteunfälle - Situation auf Straßen bleibt angespannt

Ludwigslust-Parchim (ots)

Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat die Polizei am Mittwochmorgen bislang 5 Glätteunfälle registriert (Stand 06:45 Uhr). Dabei blieb es in allen Fällen bei Sachschäden, deren Gesamthöhe sich auf etwa 50.000 Euro beläuft. Neben Unfällen in den Regionen Malk Göhren, Hagenow und Wittenburg, kam es auch zu zwei Glätteunfällen auf der BAB 24 Höhe der Anschlussstellen Parchim und Suckow. Trotz des Einsatzes des Straßenwinterdienstes bleibt die Situation insbesondere auf den Nebenstraßen weiterhin angespannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell