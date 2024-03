Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 17.03.2024

Delmenhorst (ots)

Mehrere Einbrüche in PKW im Stadtgebiet Delmenhorst

In der Nachtzeit von Freitag, dem 15.03., auf Samstag wurden im Stadtgebiet Delmenhorst durch den bislang unbekannten Täter insgesamt bei drei Autos die Scheiben eingeschlagen und in zwei Fällen Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Die PKW waren in der Königsberger-, der Roon- und der Jägerstraße über Nacht geparkt worden, als ihre Eigentümer am frühen Samstagmittag die Taten bemerkten und die Polizei riefen. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Wert. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der hiesigen Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell