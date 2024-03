Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 17.03.2024

Delmenhorst (ots)

Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Einswarden

Am Sonntag, 17.03.2024, gegen 01:08 Uhr, wird der Polizei eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle an der Langen Straße in Einswarden gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten können den 17-jährigen Täter noch an dieser antreffen. Der Jugendliche hatte eine Seitenscheibe der Haltestelle zerstört und einen Mülleimer beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 1000 Euro verursacht wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

