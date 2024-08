Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Hoher Sachschaden nach Brand in der Robert-Bosch-Straße

Ludwigsburg (ots)

Drei ausgebrannte Fahrzeuge, zwei weitere beschädigte Fahrzeuge sowie ein beschädigtes Mehrfamilienhaus und ein Gesamtsachschaden von rund 400.000 Euro sind die Bilanz eines Brandes, der am Mittwochmorgen (07.08.2024) gegen 01:50 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Schönaich ausbrach. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet im Schönaicher Industriegebiet zunächst ein geparktes Fahrzeug in Brand. Das Fahrzeug war vor einem Wohnhaus auf einem Parkplatz in einer Parkreihe abgestellt gewesen. Durch die Brandentwicklung fingen zwei daneben geparkte Fahrzeuge Feuer und standen kurze Zeit später ebenfalls in Vollbrand. Des Weiteren wurden zwei weitere Fahrzeuge durch die Flammen beschädigt. Zudem griff das Feuer auch auf ein Mehrfamilienhaus über. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten insgesamt 27 Personen aus dem Wohnhaus, in dem sich größtenteils Werkswohnungen und Monteurszimmer befinden, befreien. Zum Teil wurden die Bewohner aus den oberen Stockwerken mittels einer Drehleiter gerettet. Eine Person erlitt leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasvergiftung. Teile des Gebäudes sind nach der Löschung nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der betroffenen Wohneinheiten konnten in ein nahegelegenes Wohnhaus umziehen. Zwei Bewohner wurden durch die Gemeinde Schönaich in einer Notunterkunft untergebracht. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die aktuell noch andauern.

