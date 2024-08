POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter belästigt 25-Jährige sexuell

Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend (05.08.2024) kam es gegen 21:00 Uhr in der Schulstraße in Gerlingen zu einem Gebäudebrand mit rund 500.000 Euro Sachschaden (wir berichteten am 06.08.2024 um 02:38 Uhr unter Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5837902) Ermittlungen ergaben, dass das Feuer mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in einem Ladengeschäft in dem betroffenen Gebäudekomplex ...

