Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Ein Unbekannter bricht in zwei Firmen ein- Polizei sucht Zeugen (24.04.2024)

Vöhringen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, im Zeitraum zwischen 2.45 Uhr und 5.00 Uhr, ist ein unbekannter Täter in zwei Betriebe in der Ferdinand-Porsche-Straße eingebrochen. Über ein Rolltor verschaffte sich der Täter zunächst Zutritt zu den Innenräumen eines Karosseriefachbetriebes und durchsuchte die Büros nach Wertgegenständen. Hier fand der Einbrecher einen verschlossenen Möbeltresor auf und schaffte diesen aus dem Gebäude. Anschließend brachte der Täter diesen auf das Gelände einer benachbarten Firma für Landmaschinen, wo er ebenfalls gewaltsam in den Werkstattbereich eindrang. Hier hebelte er den Tresor auf und nahm das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro mit. In der Folge brach der Unbekannte die Schränke in den Büros der Firma auf. Ob er hier Wertsachen auffinden konnte, ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Höhe des angerichteten Schadens wird jedoch auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum oder schon an den Vortagen Verdächtiges im Bereich der Ferdinand-Porsche-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07454 9274-6, beim Polizeiposten Sulz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell