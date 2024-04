Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr Rottweil) Kind bei Unfall leicht verletzt (24.04.2024)

Dornhan (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, ist es auf der Malischstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kind leicht verletzt worden ist. Ein 11-jähriger Fahrradfahrer war auf der Malischstraße in Richtung Pfarrgasse unterwegs. In einer Kurve kam der Junge auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden, aber bereits stehenden Ford Focus eines 77-Jährigen. Hierbei zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 11-Jährigen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer hielt seinen Wagen kurz vor dem Zusammenstoß bereits an, da ein vor dem Jungen fahrendes befreundetes Kind mit seinem Fahrrad ebenfalls auf die Spur des Seniors gelangte, aber noch vor dem Auto ausweichen konnte. Am Ford entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe in Höhe von etwa 1.000 Euro.

