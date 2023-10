Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar-Fischingen/ Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Wohnhaus (26.10.2023)

Sulz am Neckar-Fischingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Steinäckerstraße einzubrechen. Die Täter schlugen die Scheibe eines Kellerfensters ein, gelangten jedoch nicht ins Haus. Am Gebäude entstand dabei Sachschaden noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei in Oberndorf bittet Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben können, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0, zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Landkreis Rottweil stehen die Berater unter der Telefonnummer 0741 477-300 zur Verfügung.

