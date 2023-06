Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Kfz

Mobiles Navigationsgerät entwendet

Goch (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (13. Juni 2023) haben sich unbekannte Täter an einem VW Crafter zu schaffen gemacht, der auf der Hervorster Straße auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand gegenüber der Einmündung zur Leni-Valk-Straße abgestellt war. Sie lösten ein Dreiecksfenster des Wagens aus der Verankerung und verschafften sich so Zugriff auf den Innenraum. Aus dem Handschuhfach entwendeten die Täter einen Navigationsgerät der Marke TomTom. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

