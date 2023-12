Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto am helllichten Tage aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 13:30 Uhr und kurz vor 18 Uhr schlug am Dienstag eine bislang unbekannte Täterschaft die rechte Seitenscheibe eines in der Gustav-Hummel-Straße geparkten Autos ein. Aus dem Fahrzeug wurde ein in der Mittelkonsole liegendes Smartphone der Marke Motorola entwendet, dessen Zeitwert mit 60 Euro angegeben wird. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

