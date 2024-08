Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 4 Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Freitag wurde um 17:08 Uhr die Löscheinheit Esborn zu einer Betriebsmittelspur in die Kaiserstraße alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde entsprechende Warnschilder aufgestellt und die Einsatzstelle im Anschluss an den Stadtbetrieb übergeben. Einsatzende konnte nach 1 Stunde gemeldet werden.

Weiter ging es um 19:28 Uhr mit einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung für die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein. Nach der direkt eingeleiteten Erkundung konnte festgestellt werden, dass die automatische Brandmeldeanlage durch Kochdünste ausgelöst hatte und kein Einsatz für die Feuerwehr vorlag. Die Einsatzstelle wurde an den Brandschutzbeauftragten der Einrichtung übergeben und die Kräfte konnten nach 20 Minuten an Ihre Standorte zurückkehren.

Um 20:55 Uhr ertönten dann die Funkmeldeempfänger der Löscheinheit Wengern mit dem Stichwort "Person hinter verschlossener Tür". Die eingesetzten Kräfte konnte die Türe gewaltfrei öffnen und die Einsatzstelle an den zeitgleich alarmierten Rettungsdienst übergeben. Die Mitglieder der Löscheinheit konnten hier nach 25 Minuten wieder einrücken.

Am heutigen Sonntag wurde die Löscheinheit Volmarstein ebenfalls mit dem Stichwort "Person hinter verschlossener Tür" um 09:00 Uhr alarmiert. Bei der durchgeführten Erkundung öffnete die Person dann eigenständig und wohlauf die Tür. Der Einsatz wurde somit nach kurzer Zeit abgebrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell