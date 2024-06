Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 24.06.2024 kam es gegen 13:10 Uhr in der Saarlandstraße in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht mit drei beteiligten Fahrzeugen. Auf der Höhe des dortigen Supermarkts wechselte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Autos plötzlich von der linken auf die mittlere Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich das Fahrzeug auf der mittleren Fahrspur nach rechts aus und stieß dabei jedoch mit einem anderen Fahrzeug zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs, bei dem es sich augenscheinlich um einen Lieferwagen handelte, entfernte sich umgehend von der Unfallörtlichkeit.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie einen Hinweis geben? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell