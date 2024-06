Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer flüchten

Ludwigshafen (ots)

Am späten Abend des 23.06.2024, gegen 21:40 Uhr, meldete ein Zeuge zwei Jugendliche auf einem Roller, welche ohne Helm vom Stadtteil Gartenstadt in Richtung Maudach unterwegs seien. Die alarmierten Polizekräfte stellten kurz darauf auf der Maudacher Straße einen Rollerfahrer fest, welcher ohne Helm und Licht unterwegs war. Beim Erblicken des Streifenwagens versuchte der Fahrer zu flüchten, wurde jedoch kurz darauf durch die Polizeikräfte gestoppt. Ermittlungen ergaben, dass der Roller gestohlen war. Aufgrund dessen wurde er sichergestellt. Die Identität seines Mitfahrers gab der 16-Jährige schließlich auch preis. Der 15-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Beide Jugendlichen wurden zu einer Polizeidienststelle verbracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Im Anschluss wurden sie an ihre Erziehungsberichtigten übergeben.

