Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 23.06.24 auf den 24.06.2024 kam es zwischen 22:30 Uhr und 06:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug. Das Auto war in der Pfalzgrafenstraße auf Höhe der Roonstraße abgestellt und wurde vermutlich mittels elektronischer Überbrückung geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurden diverse elektronische Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Haben Sie etwas beobachtet oder können einen Hinweis geben? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell