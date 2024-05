Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In den Graben geraten

Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Am Freitagabend wurden die Beamten gegen 19 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden an die Kreuzung Bergstraße / Eggetaler Straße / Im Glanetal / Markendorfer Straße nach Preußisch Oldendorf gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin zur genannten Zeit die Straße Im Glanetal in Fahrtrichtung Börninghausen befahren, während sich eine 40-Jährige - ebenfalls in einem VW - auf der Markendorfer Straße in Fahrtrichtung der genannten Kreuzung befand.

Bei dem Versuch dem anderen zeitgleich in die Kreuzung einfahrenden Auto auszuweichen, geriet der Wagen der Frau aus Bad Essen infolge des Fahrmanövers außer Kontrolle. Zwar hatte die junge Frau damit einen folgenschweren Zusammenstoß vermeiden können, kam aber auf den Grünstreifen und anschließend in einen Graben erst zum Stillstand. Dabei verletzte sie sich offenbar leicht und wurde ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Die Autofahrerin aus Preußisch Oldendorf blieb körperlich unversehrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell