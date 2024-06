Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240604.3 Kellinghusen: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Kellinghusen (ots)

Vom 02.06.2024 auf den 03.06.2024 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einer Arztpraxis. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 17:30 Uhr bis 06:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Praxis in der Hauptstraße. Die Täter hebelten die Tür des Hintereingangs des Gebäudekomplexes an der Gebäuderückseite auf und gelangten so ins Treppenhaus. Hier begaben sie sich zielgerichtet ins erste Obergeschoss zu den Räumlichkeiten der Praxis. Etwaige Geschäfte im Erdgeschoss gingen die Einbrecher nicht an. Im Obergeschoss hebelten sie die Zugangstür zur Praxis auf und betraten die Räumlichkeiten. Die Eindringlinge durchwühlten das Mobiliar und entwendeten zwei hochwertige Ultraschallgeräte und eine Geldkassette aus den Behandlungszimmern. In der Kassette befand sich ca. 50 EUR Bargeld. Die gestohlenen medizinischen Geräte haben einen Wert von etwa 20.000 EUR. Aufgrund von Größe und Gewicht ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport des Stehlguts einen Transporter oder anderes Fahrzeug mit erhöhtem Ladevolumen genutzt haben müssten. Beamte sicherten Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter 04821 - 6020 melden.

Jochen Zimmermann

