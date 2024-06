Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240604.4 Herzhorn: Dieb schleicht sich ein

Herzhorn (ots)

Bereits in der vergangenen Woche hat sich ein Dieb in ein Wohngebäude in Herzhorn eingeschlichen. Die Bewohnerin erwischte ihn und schlug ihn in die Flucht.

Am Mittwoch, den 29. Mai 2024, vernahm die Geschädigte gegen 13.30 Uhr in ihrem Haus in der Straße Obendeich das Quietschen einer Tür, das sie aus dem Schlaf riss. Bei einer Nachschau entdeckte die ältere Dame schließlich einen Fremden, der sich unberechtigt in ihrer Küche aufhielt. Nach einer kurzen Ansprache verließ der Mann das Gebäude wieder, etwas gestohlen hat er nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Eine sofortige Suche nach dem Eindringling verlief negativ.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sollten sich mit der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell