POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug kommt im Dreieck Stuhr von der Fahrbahn ab +++ Fahrer leicht verletzt +++ Sperrung des Zubringers auf die Autobahn 28

Der Fahrer eines Sattelzuges ist am Donnerstag, 04. April 2024, 08:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Dreieck Stuhr leicht verletzt worden. Der Wechsel auf die Autobahn 28 ist für mehrere Stunden nicht möglich.

Der 48-jährige Mann aus der Ukraine befuhr mit dem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Im Dreieck Stuhr wollte er auf die Autobahn 28 wechseln. Wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in der Kreisfahrt mit dem Sattelzug nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanken und kippte auf die linke Seite. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen und war in der Fahrerkabine eingeschlossen. Ihn befreiten 25 Angehörige der Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Teile der Ladung, insgesamt wurden 57.600 leere Flaschen transportiert, fielen durch das Dach des Sattelanhängers auf die Grünfläche.

Nach dem Unfall war ein Wechsel auf die Autobahn 28 nicht mehr möglich. Die Sperrung der Tangente ist zwischenzeitlich von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen übernommen worden. Am Sattelzug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 90.000 Euro. Für das Aufrichten und die Bergung des Gespanns wird die Sperrung voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern müssen.

