Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Quadfahrer in Hemmoor am 05.05.2024, gegen 14:35 Uhr

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/ Hemmoor:

Nach dem Erwerb und der Abholung eines Quads wollte ein 19jähriger mit diesem, noch nicht ordnungsgemäß zugelassenen Fahrzeug, eine Probefahrt machen. Nach einer Wendung auf Hemmer Straße in Hemmoor kam er aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere kleine Straßenbäume und kam in einem wasserführenden Graben zum Stillstand. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der Schaden an dem Quad wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell