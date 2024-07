Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr Wetter (Ruhr) dreimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Dienstag, 30.07.2024 um 13:44 Uhr mit dem Stichwort "Brandgeruch im Gebäude" zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Kaiserstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach fünf Minuten vor Ort waren, wurden diese vom ersten Vorsitzenden des Bürgerbusvereins empfangen. Dieser hatte in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss ein Knistern in einer Deckenlampe wahrgenommen, woraufhin es stark verbrannt roch. Der Bereich in dem Büro wurde mittels Wärmebildkamera und Gasmessgerät kontrolliert. Da hierbei keine Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde der Mieter an eine Elektrofirma verwiesen. Der Einsatz konnte daraufhin nach rund 40 Minuten beendet werden. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren noch ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.

Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter wurden in der Nacht zum Mittwoch um 01:30 Uhr aus den Betten alarmiert. Ein Anwohner hatte im Bereich der Breslauer Strasse in Oberwengern eine leichte Verrauchung und Brandgeruch auf der Strasse wahrgenommen. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich grossräumig kontrolliert. Ebenfalls wurde die Drehleiter auf der Demagstraße aufgebaut, um den Bereich von oben kontrollieren zu können. Da bei den durchgeführten Massnahmen keine Feststellungen gemacht werden konnten, wurde der Einsatz daraufhin nach 45 Minuten abgebrochen.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Morgen um 05:59 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Hofstraße alarmiert. Hier hatte sich ein Hund in einem Wohnhaus mit seiner Pfote ganz ungünstig in einem grösseren Dekorationsgegenstand im Schlafzimmer eingeklemmt. Mittels eines telefonisch nachbestellten Pedalschneider von der Löscheinheit Volmarstein konnte der Hund aus der Zwangslage befreit werden. Das Tier wurde an die Besitzer übergeben und der Einsatz konnte nach 50 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell