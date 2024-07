FW-EN: Unterstützung für die Feuerwehr Gevelsberg

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Samstag, 27.07.2024 um 13:01 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße alarmiert. Hier musste eine Person schonend über einen gut 100 Meter unbefestigten und extrem engen Trampelpfad gerettet werden. Dazu wurde die Person in einen Schleifkorb gelegt und dann mittels Leinen über den Boden gezogen. Nach dem abschließenden ...

