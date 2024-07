FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall und Türöffnung am Freitag

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Freitag, 19.07.2024 um 08:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Vogelsanger Straße, Ecke Am Grünewald alarmiert. Hier war es zu einem Frontalunfall zwischen einem Betonmischer und einem Elektro-Pkw gekommen. Beim Eintreffen waren die Fahrerin des Pkws im Fahrzeug eingeschlossen und konnte dieses nicht selbstständig verlassen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte die Tür geöffnet und die Person vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Beifahrer des Fahrzeuges, sowie der Fahrer des Lkws wurden ebenfalls vom Rettungsdienst untersucht. Zwei Personen wurden anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt. Ebenso kam zum ersten Mal ein Ladesimulationsstecker zum Einsatz. Der Stecker wird in die Ladebuchse des Pkws eingesteckt und simuliert einen Ladevorgang. So schaltet das Fahrzeug direkt in die Fahrstufe "P" und zieht die elektrische Parkbremse an. Dadurch steht das Auto sofort sicher an seinem Platz und die Einsatzkräfte können sicher am Fahrzeug arbeiten. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Einsatzstelle an diese übergeben und der Einsatz konnte nach 70 Minuten beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 10:23 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür im Amselweg alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte öffnete die betroffene Person die Balkontür selbstständig und der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

