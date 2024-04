Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Gerichtsverhandlung geschwänzt

Untersuchungshaftbefehl im Bahnhof Leer vollstreckt

Leer ( Ostfrl.)

Ein 31-Jähriger ist am Samstagmittag im Bahnhof Leer von der Bundespolizei festgenommen worden. Der Mann wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung mit Untersuchungshaftbefehl von der Justiz gesucht.

Der 31-Jährige wurde kurz vor 13 Uhr im Bahnhof Leer von den Bundespolizisten kontrolliert. Die polizeiliche Überprüfung der Personalien ergab, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Er sollte sich Ende Januar wegen der Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Weil er nicht zur Hauptverhandlung erschien, hatte das Amtsgericht in Aurich die Untersuchungshaft angeordnet.

Der 31-jährige Deutsche wurde verhaftet und noch am selbigen Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Wittmund vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

