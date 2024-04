Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Teileinsturz einer Zimmerdecke

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Gebäude an der Hagener Str. gerufen. Zunächst ging man von einem Wasserschaden aus. Vor Ort stellte sich heraus, daß ein Teil der Decke der Wohnung im Erdgeschoss eingestürzt war. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Noch in Anwesenheit der Feuerwehr stürzte ein weiterer Teil der Decke ein. Die Wohnung ist unbewohnbar, der Bewohner der Wohnung konnte durch das Ordnungsamt der Stadt vorübergehend in einem Hotel untergebracht werden. Die restlichen Bewohner des Hauses können in ihren Wohnungen verbleiben. In der Wohnung über der Betroffenen wurde die Nutzung eines Teilbereiches aus statischen Gründen vorerst untersagt. Neben der Feuerwehr waren das Ordnungsamt, die Bauaufsicht, das THW, der Rettungsdienst und die Polizei am Einsatz beteiligt. Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach gut 2,5 Stunden beenden.

