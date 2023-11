Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hotel und Polizeigebäude mit Graffiti besprüht

Bad Salzungen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags kam es zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti in Bad Salzungen. Unbekannte Täter sprühten mit roter Farbe Symbole und Schriftzüge, die unter anderem Verstöße gegen § 86 a StGB darstellen, vermutlich zuerst an das Gebäude eines Hotels in der Sulzberger Straße und später an die Außenseite der Polizeiinspektion Bad Salzungen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288820/2023 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell