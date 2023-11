LPI-SHL: Schwerverletzt nach Zusammenstoß

Schmalkalden (ots) - Am frühen Sonntagabend stieß ein 80-jähriger Fahrzeugführer aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen mit seinem Nissan gegen eine Verkehrsinsel. Der Unfall ereignete sich auf der Kasseler Straße in Schmalkalden. Sowohl am Auto sowie auch der Verkehrsinsel entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr